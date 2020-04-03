Рухнувшее от ветра дерево раздавило микроавтобус в Петербурге

3 Апр 2020 2020-04-03T15:47:27+03:00

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Сильный, почти штормовой ветер, который в пятницу налетел на Санкт-Петербург, уже принес в город разрушения. От сильных порывов срывало конструкции домов и валило деревья, которые падали на машины. Так, в Калининском районе могучая осина рухнула прямо на стоявший во дворе микроавтобус.

- Во дворе дома 7 корпус 2 по улице Вавиловых упало дерево и раздавило припаркованный автомобиль, - сообщают местные жители в паблике «ДТП и ЧП «Санкт-Петербург».

Владельцу машины одновременно и повезло и нет. С одной стороны, его в машине не было и никто при падении дерева не пострадал, а с другой, автомобиль теперь можно смело отправлять на свалку. Упавший ствол просто расплющил кузов и восстановить микроавтобус уже точно не выйдет.

Теперь хозяину остается лишь требовать компенсацию у коммунальщиков.

Отметим, что накануне МЧС предупреждало об усилении ветра до 15-20, а в прибрежных районах Петербурга и до 22 метров в секунду и советовало не парковать машины вблизи деревьев.

ИСТОЧНИК KP.RU