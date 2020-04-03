На Литейном проспекте отремонтировали фасады Дома Мурузи

3 Апр 2020 2020-04-03T16:14:32+03:00

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В Санкт-Петербурге закончили ремонт фасада знаменитого Дома Мурузи – одного из символов Литейного проспекта. Старинное здание, известное не только своей архитектурой, но и литературным наследием, предстало в первозданном виде.

- Объект был передан в работу весной 2019 года. При обследовании памятника архитектуры XIX века обнаружился ряд серьезных проблем несущих конструкций, которые повлияли на сроки ремонта. В частности, сквозные трещины по всей высоте здания, возникшие после перепланировки одной из квартир, - сообщает пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.

Чтобы здание не рухнуло, архитекторам пришлось разработать специальные меры, которые позволили сохранить дом. Непростой оказалась и реставрация непосредственно фасада. Здесь пришлось восстанавливать лепной декор с керамическими элементами. Их воссоздавали по историческим образцам.

А в конце работ строители установили шесть дубовых дверей, три из которых отреставрированы, а три созданы заново.

Надо сказать, что в Дом Мурузи известен как литературный адрес Северной столицы. Здесь бывали Чуковский, Горький, Блок, Зощенко. Гумилев создал тут Дом поэтов, на Литейном 24 провел детство Даниил Гранин. А с 1955 по 1972 год в здании жил Иосиф Бродский. Сейчас в его квартире создан музей поэта «Полторы комнаты».

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ИСТОЧНИК KP.RU