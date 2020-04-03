2020-04-03T16:37:12+03:00
Происшествия

Карманники, ограбившие пассажиров метро на миллион рублей, пойдут под суд

Соучастники создавали толпу вокруг жертвы и «чистили» ее карманы
Петр КИБЕР
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Карманники обокрали пассажиров метро на миллион рублей.Карманники обокрали пассажиров метро на миллион рублей.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Следователи петербургского управления СК России закончили разбираться с делом группы карманников, обворовывавших пассажиров петербургского метро. Теперь все материалы, составившие 30 томов, будут переданы в суд.

- Из материалов уголовного дела следует, что обвиняемые вступили в преступный сговор на совершение грабежей и краж в отношении пассажиров ГУП «Петербургский метрополитен», - сообщает пресс-служба городского следственного управления СК РФ.

Метод работы был простым: все соучастники толпой заходили в вагон с жертвой и создавали вокруг нее давку. А потом спокойно обчищали карманы одежды и сумок. Зажатый со всех сторон человек не мог воспрепятствовать преступлению.

Всего было доказано десять краж и грабежей, совершенных за три года. Общий доход карманников составил около 1 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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