2020-04-03T16:48:25+03:00
Общество

Исаакиевский собор открыл виртуальную экскурсию

Все желающие могут «погулять» по роскошному храму и узнать много нового [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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Исаакиевский собор открыл виртуальную экскурсиюИсаакиевский собор открыл виртуальную экскурсиюФото: Артем КИЛЬКИН
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Ко дню 195-летия со дня утверждения окончательного проекта Исаакиевского собора по проекту Огюста Монферрана, храм открыл виртуальную экскурсию. В пятницу, 3 апреля, в соцсети заработал проект, в котором в формате 360 градусов можно рассмотреть все интерьеры знаменитого собора.

У всех есть возможность "погулять" по собору и рассмотреть его интерьер Фото: принтскрин видео.

У всех есть возможность "погулять" по собору и рассмотреть его интерьерФото: принтскрин видео.

- Исаакиевский собор – памятник истории и искусства мирового значения, выделяющийся в ряду других как по художественным, так и по техническим особенностям; это единственный художественный комплекс, в котором ярко проявился синтез архитектуры с различными видами монументального искусства, - рассказывается в виртуальной экскурсии.

Интерьеры собора можно рассмотреть со всех сторон, для этого просто надо двигать мышкой и «вертеться» вокруг. Также с помощью специальных стрелок можно «ходить» по залу по Исаакию и читать описания икон, царских врат и других интересных деталей.

Напомним, что на время режима самоизоляции из-за коронавируса в Петербурге Исаакиевский собор закрыт для посещения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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