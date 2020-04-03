2020-04-03T17:08:42+03:00
Политика

Беглов утвердил первую часть состава Общественной палаты Санкт-Петербурга

Две трети кандидатом будут утверждены ЗакСом и самими членами палаты
Лилия КОЗЛОВА
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Губернатор утвердил одну треть состава Общественной палаты Санкт-ПетербургаГубернатор утвердил одну треть состава Общественной палаты Санкт-ПетербургаФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В Санкт-Петербурге губернатор Александр Беглов утвердил первую часть состава Общественный палаты города. В пятницу, 3 апреля, он подписал постановление от утверждении 21 члена. Всего в состав войдут 63 человека.

- Александр Беглов утвердил одну треть членов Общественной палаты Санкт-Петербурга. Одна треть ее состава определяется губернатором по представлению подразделений общероссийских и межрегиональных общественных объединений, - рассказали в Смольном.

Среди новых членов палаты Юрий Бурчаков, президент союза «Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата», заместитель гендира по научной работе Эрмитажа Георгий Вилинбахов, председатель правления «Еврейской общины Большой хоральной синагоги» Марк Грубарг, а также множество ректоров, общественников и представителей государственных учреждений.

Вторую треть членов утвердит ЗакС. Еще одну треть будут утверждать губернатор вместе с ЗакСом из числа кандидатур, представленных местными общественными объединениями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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