В Петербурге запустили кризисный чат в помощь бизнесу

3 Апр 2020 2020-04-03T17:15:10+03:00

Также для предпринимателей в Смольном открыли несколько «горячих линий»

Изменить размер текста: A A

Власти Санкт-Петербурга запустили несколько линий информационной поддержки для представителей бизнеса, который тяжело переносит нынешнее время. Из-за введенных для нераспространения коронавируса ограничений, были вынуждены временно закрыться тысячи мелких и средних предприятий. Советом им готовы помочь в специальном антикризисном чате.

- Уважаемые коллеги, вы оказались наиболее уязвимой социальной категорией в сложившихся обстоятельствах. Считаем своим долгом сделать все для сохранения каждого предпринимателя Санкт- Петербурга, - говорится в обращении городского Фонд развития субъектов малого и среднего предпринимательства, организовавшего чат с поддержкой юристов и других специалистов.

На сайте Фонда можно задать интересующие вопросы, высказать свои предложения, просто спросить совета и многое другое. На все постараются ответить.

- Руководство города готово к продуктивному диалогу с бизнесом, - отмечают представители Фонда.

Кроме этого Смольный запустил сразу несколько «горячих линий» для коммерсантов. Их открыли Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле, «Российский экспортный центр» и Торгово-промышленная палата России. Номера можно найти на сайте городской администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU