В Петербурге запустили кризисный чат в помощь бизнесу
Власти Санкт-Петербурга запустили несколько линий информационной поддержки для представителей бизнеса, который тяжело переносит нынешнее время. Из-за введенных для нераспространения коронавируса ограничений, были вынуждены временно закрыться тысячи мелких и средних предприятий. Советом им готовы помочь в специальном антикризисном чате.
- Уважаемые коллеги, вы оказались наиболее уязвимой социальной категорией в сложившихся обстоятельствах. Считаем своим долгом сделать все для сохранения каждого предпринимателя Санкт- Петербурга, - говорится в обращении городского Фонд развития субъектов малого и среднего предпринимательства, организовавшего чат с поддержкой юристов и других специалистов.
На сайте Фонда можно задать интересующие вопросы, высказать свои предложения, просто спросить совета и многое другое. На все постараются ответить.
- Руководство города готово к продуктивному диалогу с бизнесом, - отмечают представители Фонда.
Кроме этого Смольный запустил сразу несколько «горячих линий» для коммерсантов. Их открыли Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле, «Российский экспортный центр» и Торгово-промышленная палата России. Номера можно найти на сайте городской администрации.
ИСТОЧНИК KP.RU