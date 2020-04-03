5-летний мальчик опрокинул на гениталии ковш с кипящим молоком

3 Апр 2020 2020-04-03T17:38:38+03:00

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В больницу Ленинградской области с жесткими и обширными ожогами попал пятилетний мальчик. Днем в четверг, 2 апреля, ребенок по неосторожности и недосмотру родителей опрокинул на себя ковш с горячим молоком. Вся жидкость попала малышу на нижнюю часть тела.

- Инцидент произошел в квартире дома 40 по улице Ветеранов, деревни Вартемяги, Всеволожского района. С слов родителей, около шести часов вечера, 2 апреля, их сын задел стоявший на плите ковш с горячим молоком и опрокинул его на себя, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Мальчика госпитализировали из дома только в десять часов вечера. Медики забирали ребенка в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у него термические ожоги бедер, ягодиц, половых органов, промежности, и 14 процентов голени. Ожоги от первой до третьей степени.

На данный момент малыш находится в больнице. Отмечается, что семья полная и благополучна, на учете не состоит.

ИСТОЧНИК KP.RU