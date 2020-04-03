Снегопад накрыл Санкт-Петербург 3 апреля
В Санкт-Петербурге вечером 3 апреля, после буйствующего урагана, накрыл снегопад. Большие хлопья неожиданно посыпались с неба. Видимо, зима совсем перепутала месяцы, так как после аномально теплых месяцев, в апреле в город пришло похолодание.
Зима явно перепутала свои месяца с весеннимиФото: Ирина ЖЕГЛОВА
- В наступившую пятницу, 3 апреля, условия погоды в Санкт-Петербурге будет формировать циклонический вихрь, смещающийся к востоку по северным регионам Европейской России. Его стараниями в городе ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, временами пройдут дожди, местами с мокрым снегом, - рассказал ведущий специалист «Центра Фобос» Михаил Леус.
Дорожные службы продолжают работать в опустевшем из-за самоизоляции городеФото: Степан СТЕПАНОВ
В целом температура воздуха в Петербурге в течение дня находится на уровне 1-2 градусов тепла. Порывы ветра достигали 22 метров в секунду. А в пять часов вечера пошел снег. Неожиданный апрельский снегопад попал на фото и видео.
По прогнозам синоптиков погода 4 апреля в Санкт-Петербурге будет облачная с прояснениями, около 3-5 градусов тепла и сильным ветром.
Апрельский снегопад в Санкт-Петербурге 3 апреля 2020 года.Лилия КОЗЛОВА
ИСТОЧНИК KP.RU