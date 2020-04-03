2020-04-03T18:00:07+03:00
Общество

Снегопад накрыл Санкт-Петербург 3 апреля

Большие хлопья снега сменили в городе ураган
Лилия КОЗЛОВА
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Неожиданный апрельский снегопад накрыл ПетербургНеожиданный апрельский снегопад накрыл ПетербургФото: Лилия КОЗЛОВА
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В Санкт-Петербурге вечером 3 апреля, после буйствующего урагана, накрыл снегопад. Большие хлопья неожиданно посыпались с неба. Видимо, зима совсем перепутала месяцы, так как после аномально теплых месяцев, в апреле в город пришло похолодание.

Зима явно перепутала свои месяца с весенними Фото: Ирина ЖЕГЛОВА

Зима явно перепутала свои месяца с весеннимиФото: Ирина ЖЕГЛОВА

- В наступившую пятницу, 3 апреля, условия погоды в Санкт-Петербурге будет формировать циклонический вихрь, смещающийся к востоку по северным регионам Европейской России. Его стараниями в городе ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, временами пройдут дожди, местами с мокрым снегом, - рассказал ведущий специалист «Центра Фобос» Михаил Леус.

Дорожные службы продолжают работать в опустевшем из-за самоизоляции городе Фото: Степан СТЕПАНОВ

Дорожные службы продолжают работать в опустевшем из-за самоизоляции городеФото: Степан СТЕПАНОВ

В целом температура воздуха в Петербурге в течение дня находится на уровне 1-2 градусов тепла. Порывы ветра достигали 22 метров в секунду. А в пять часов вечера пошел снег. Неожиданный апрельский снегопад попал на фото и видео.

По прогнозам синоптиков погода 4 апреля в Санкт-Петербурге будет облачная с прояснениями, около 3-5 градусов тепла и сильным ветром.

Апрельский снегопад в Санкт-Петербурге 3 апреля 2020 года.Лилия КОЗЛОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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