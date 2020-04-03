Расходы на еду петербуржцев увеличились из-за самоизоляции

3 Апр 2020 2020-04-03T18:22:21+03:00

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Самоизоляция в связи с коронавирусом заставила многих жителей Санкт-Петербурга изменить свои потребительские привычки. Если до карантина люди покупали еду в магазине и пользовались сервисами доставки продуктов время от времени, то сейчас большинство петербуржцев – 86 процентов - заказывают еду на дом раз в 2-3 дня. Об этом говорят исследования сервиса «Самокат».

- За прошедшую неделю количество заказов в Самокате увеличилось на 40%. Традиционно растут продажи бакалеи (25% заказов), мясной консервации, мучных продуктов и товаров для дома, но меняется и глубина заказов: увеличивается количество позиций, частота доставки. — отмечает основатель сервиса Вячеслав Бочаров, — Мы призываем всех наших пользователей не закупаться впрок. Используйте сервисы доставки как ваш холодильник или личную кладовую товаров. Дефицита продуктов и перебоев с поставками нет.

Также половина опрошенных петербуржцев сказали, что стали чаще готовить. Некоторые даже заметили, что с переходом на режим самоизоляции стали питаться правильнее. При этом, 28 процентов опрошенных признались, что на карантине они больше всего скучают по фруктам, бургерам и пицце, а также любимым десертам из ресторанов.

ИСТОЧНИК KP.RU