Сухой закон в Санкт-Петербурге: Милонов предложил ограничить продажу алкоголя на время карантина

3 Апр 2020 2020-04-03T18:42:59+03:00

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Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил ввести сухой закон в Санкт-Петербурге на время изоляции из-за коронавируса. Свое жесткое мнение чиновник высказал в эфире Радио «Комсомольская правда-Петербург» в пятницу, 3 апреля.

КАРТИНА НЕДЕЛИ в Петербурге. Еще месяц самоизоляции. Как выживать будем? (Виталий Милонов предлагает ввести сухой закон в Петербурге) 00:00 00:00

- Сейчас введены жесткие беспрецедентные меры. Единственные, кто их делает сейчас не совсем эффективными, так это те жлобы, которые наплевав на эти меры считают в праве разгуливать, пить пиво и так далее. Ввести сухой закон в городе надо, - строго заявил Милонов.

Однако политолог Дмитрий Солонников считает, что эта мера может обернуться для Петербурга погромами и серьезными проблемами.

- Губернатор сказал, что ни сухой закон вводить не будут, ни продажу сигарет ограничивать. Если мы хотим уличных проблем, то они у нас будут. Я имею в виду драки у магазинов, столкновения с полицией и так далее. Это Петербургу не надо. Мне кажется, что нужно давать работать малому и среднему бизнесу. Какие-то ограничения должны быть, но ему надо давать возможность существовать в тяжелых условиях, - парировал политолог своему оппоненту.

Напомним, что режим самоизоляции в Петербурге продлен до 30 апреля. В городе открыты продовольственные магазины, алкогольные, для животных, а также аптеки.

ИСТОЧНИК KP.RU