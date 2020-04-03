Сухой закон в Санкт-Петербурге: Милонов предложил ограничить продажу алкоголя на время карантина
Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил ввести сухой закон в Санкт-Петербурге на время изоляции из-за коронавируса. Свое жесткое мнение чиновник высказал в эфире Радио «Комсомольская правда-Петербург» в пятницу, 3 апреля.
КАРТИНА НЕДЕЛИ в Петербурге. Еще месяц самоизоляции. Как выживать будем? (Виталий Милонов предлагает ввести сухой закон в Петербурге)
- Сейчас введены жесткие беспрецедентные меры. Единственные, кто их делает сейчас не совсем эффективными, так это те жлобы, которые наплевав на эти меры считают в праве разгуливать, пить пиво и так далее. Ввести сухой закон в городе надо, - строго заявил Милонов.
Однако политолог Дмитрий Солонников считает, что эта мера может обернуться для Петербурга погромами и серьезными проблемами.
- Губернатор сказал, что ни сухой закон вводить не будут, ни продажу сигарет ограничивать. Если мы хотим уличных проблем, то они у нас будут. Я имею в виду драки у магазинов, столкновения с полицией и так далее. Это Петербургу не надо. Мне кажется, что нужно давать работать малому и среднему бизнесу. Какие-то ограничения должны быть, но ему надо давать возможность существовать в тяжелых условиях, - парировал политолог своему оппоненту.
Напомним, что режим самоизоляции в Петербурге продлен до 30 апреля. В городе открыты продовольственные магазины, алкогольные, для животных, а также аптеки.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий»