2020-04-03T18:47:31+03:00
Общество

Александр Беглов о дефиците продуктов в магазинах в Санкт-Петербурге: Ситуация остается стабильной

Губернатор также отметил, то правительство поддержит малый и средний бизнес
Степан СТЕПАНОВ
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Губернатор Санкт-Петербурга заверил, что в магазинах города нет дефицита продуктов.Губернатор Санкт-Петербурга заверил, что в магазинах города нет дефицита продуктов.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Сегодня по видеосвязи прошло заседание президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, на которой в том числе выступил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Градоначальник доложил председателю правительства России Михаилу Мишустину, что в городе в связи с введенным режимом самоизоляции до 30 апреля 2020 года дефицита товаров первой необходимости. А несколько предприятий можно перепрофилировать на производство многоразовых и одноразовых медицинских халатов, постельного белья и другой продукции для нужд медицины.

- Ситуация остается стабильной, - подчеркнул Беглов.

Мишустин в свою очередь попросил поддержать малый и средний бизнес в сферах, наиболее пострадавших от ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом.

- Правительство Петербурга утвердило первоочередные меры по поддержке бизнеса, - отметил Александр Беглов. - Изменения, внесенные в отдельные городские законы, позволят направлять средства резервного фонда правительства Санкт-Петербурга на мероприятия по борьбе с коронавирусом и оперативно увеличивать объем резервного фонда без внесения изменений в закон о городском бюджете.

ИСТОЧНИК KP.RU

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