2020-04-03T18:55:46+03:00
Происшествия

Полиция задержала наркодельцов с арсеналом оружия в Петербурге

Двое мужчин попались на контрольной закупке метадона
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
В Санкт-Петербурге задержаны подозреваемые в сбыте метадонаВ Санкт-Петербурге задержаны подозреваемые в сбыте метадонаФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

В Санкт-Петербурге полиция задержали двух подозреваемых в продаже наркотиков. Как стало известно в пятницу, 3 апреля, их поймали с поличным во время контрольной закупки. Дома у одного из них правоохранители нашли еще арсенал оружия.

- В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установили участников организованной группы, осуществляющей незаконный сбыт наркотического средства «метадон» в Невском районе, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу.

Во время проверочной закупки полицейские задержали двух местных жителей, 46 и 46 лет. У мужчин было изъято наркотическое средство «метадон», массой 0,34 и 0, 35 граммов.

В ходе обысков в квартире одного из подозреваемых наркодельцов на улице Бабушкина были обнаружены и изъяты метадон массой 4,44 граммов, электронные весы, упаковочный материал. Там же полиция нашла «Наган Р-1», пистолет «Вальтер» и более 130 патронов. Все было отправлено на экспертизу.

По факту возбуждено уголовное дело. Один из подозреваемый находится под подпиской о невыезде, второй – в СИЗО.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
6 тысяч литров спецраствора уходит на ежедневную дезинфекцию автобусов Петербурга
ЗакС прокомментировал обрушение потолка в арке дома на проспекте Маршала Жукова
Полиция задержала наркодельцов с арсеналом оружия в Петербурге
Александр Беглов о дефиците продуктов в магазинах в Санкт-Петербурге: Ситуация остается стабильной
Сухой закон в Санкт-Петербурге: Милонов предложил ограничить продажу алкоголя на время карантина
Расходы на еду петербуржцев увеличились из-за самоизоляции
Снегопад накрыл Санкт-Петербург 3 апреля
На мосту КАД на месяц перекроют две полосы движения
Пассажиропоток в метро упал на 86 процентов
5-летний мальчик опрокинул на гениталии ковш с кипящим молоком
В Петербурге запустили кризисный чат в помощь бизнесу
Беглов утвердил первую часть состава Общественной палаты Санкт-Петербурга
Исаакиевский собор открыл виртуальную экскурсию
Карманники, ограбившие пассажиров метро на миллион рублей, пойдут под суд
На Литейном проспекте отремонтировали фасады Дома Мурузи
Рухнувшее от ветра дерево раздавило микроавтобус в Петербурге
Тестовый режим ЧС введут в одном из населенных пунктов Ленобласти из-за коронавируса
19 населенных пунктов Ленинградской области закрыли на карантин по коронавирусу: список городов
Бывшего гендиректора «Метростроя» оставили под домашним арестом
Яндекс: самый высокий индекс самоизоляции - в Мурино
Пропавшую без вести девочку в Петербурге, нашли в Москве