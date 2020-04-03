Полиция задержала наркодельцов с арсеналом оружия в Петербурге

3 Апр 2020 2020-04-03T18:55:46+03:00

Изменить размер текста: A A

В Санкт-Петербурге полиция задержали двух подозреваемых в продаже наркотиков. Как стало известно в пятницу, 3 апреля, их поймали с поличным во время контрольной закупки. Дома у одного из них правоохранители нашли еще арсенал оружия.

- В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установили участников организованной группы, осуществляющей незаконный сбыт наркотического средства «метадон» в Невском районе, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу.

Во время проверочной закупки полицейские задержали двух местных жителей, 46 и 46 лет. У мужчин было изъято наркотическое средство «метадон», массой 0,34 и 0, 35 граммов.

В ходе обысков в квартире одного из подозреваемых наркодельцов на улице Бабушкина были обнаружены и изъяты метадон массой 4,44 граммов, электронные весы, упаковочный материал. Там же полиция нашла «Наган Р-1», пистолет «Вальтер» и более 130 патронов. Все было отправлено на экспертизу.

По факту возбуждено уголовное дело. Один из подозреваемый находится под подпиской о невыезде, второй – в СИЗО.

ИСТОЧНИК KP.RU