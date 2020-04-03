2020-04-03T19:08:07+03:00
Происшествия

ЗакС прокомментировал обрушение потолка в арке дома на проспекте Маршала Жукова

Денис Четырбок обратил внимание чиновников Кировского района на выстраивание диалога с местными жителями
Лилия КОЗЛОВА
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Четырбок объяснил причины обрушения потолка в арке ПетербургаЧетырбок объяснил причины обрушения потолка в арке ПетербургаФото: СОЦСЕТИ
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Депутат Законодательного собрания Денис Четырбок прокомментировал новость об обрушении потолка в арке дома на проспекте Маршала Жукова в Петербурге. Днем в пятницу, 3 апреля, местные жители опубликовали в соцсетях фотографию с места "крушения", отмечая, что все произошло неожиданно.

- Благо, никто не остался под завалами, - писали местные жители.

Депутат отметил, что объявления были размещены, но не достаточно, чтобы информировать всех / Фото: Четырбок

Депутат отметил, что объявления были размещены, но не достаточно, чтобы информировать всех / Фото: Четырбок

Некоторые даже грешили на сильный ветер, из-за которого повалился потолок. Однако Четрыбок пояснил, что "обрушение" было запланированным. По его словам, объявление о том, что в доме будут проводиться соответствующие работы, выборочно разместили на нескольких входных дверях в парадные.

- Мы не думаем, что у авторов написанных статей был какой-то серьезный злой умысел. Это лишь очередной наглядный пример того, к чему же приводит недостаточное информирование людей о происходящих вокруг них событиях. Надеемся, что в скором времени ответственные чиновники Кировского района, для которых молчание, как показывает практика, — это все-таки золото, пересмотрят свои взгляды на процесс выстраивания диалога с жителями и впредь не допустят муссирования подобных «новостей», - отметил Четырбок в своем канале Telegram.

ИСТОЧНИК KP.RU

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