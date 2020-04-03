6 тысяч литров спецраствора уходит на ежедневную дезинфекцию автобусов Петербурга
Стало известно, что только на автобусы Петербурга ежедневно уходит больше 6 тысяч специального раствора для дезинфекции. И это несмотря на то, что в Северной столице наблюдается существенное снижение пассажиропотока. Например, только в метро стало меньше людей на 86%. В автобусах, троллейбусах и трамваях пассажиров стало еще меньше – сразу на 91%. Очевидно, горожане дисциплинированно соблюдают режим самоизоляции.
- Все автобусы, выходящие на линию, проходят дезинфекцию. После возвращения транспорта в парк и после каждого рейса по-прежнему обрабатываются поручни и ручки дверей. На эти цели затрачивается более 6000 литров дезинфицирующего раствора ежедневно, - сообщает пресс-служба «Пассажиравтотранса».
Добавим, что в городской подземке начали дезинфицировать и новенькие жетоны для профилактики распространения инфекции через передачу из рук в руки.
ИСТОЧНИК KP.RU
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