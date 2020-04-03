2020-04-03T19:12:06+03:00
Общество

6 тысяч литров спецраствора уходит на ежедневную дезинфекцию автобусов Петербурга

После каждого рейса транспорт обрабатывают в обязательном порядке люди в защитных костюмах
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге продолжается дезинфекция общественного транспорта из-за профилактики коронавируса.В Петербурге продолжается дезинфекция общественного транспорта из-за профилактики коронавируса.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Стало известно, что только на автобусы Петербурга ежедневно уходит больше 6 тысяч специального раствора для дезинфекции. И это несмотря на то, что в Северной столице наблюдается существенное снижение пассажиропотока. Например, только в метро стало меньше людей на 86%. В автобусах, троллейбусах и трамваях пассажиров стало еще меньше – сразу на 91%. Очевидно, горожане дисциплинированно соблюдают режим самоизоляции.

- Все автобусы, выходящие на линию, проходят дезинфекцию. После возвращения транспорта в парк и после каждого рейса по-прежнему обрабатываются поручни и ручки дверей. На эти цели затрачивается более 6000 литров дезинфицирующего раствора ежедневно, - сообщает пресс-служба «Пассажиравтотранса».

Добавим, что в городской подземке начали дезинфицировать и новенькие жетоны для профилактики распространения инфекции через передачу из рук в руки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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