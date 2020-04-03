Стало известно, какие сферы бизнеса получат новые меры поддержки от властей Петербурга

3 Апр 2020 2020-04-03T20:00:23+03:00

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В Смольном прошло заседание рабочей группы по мониторингу экономики. Чиновники, депутаты и специалисты обсудили варианты поддержки городского бизнеса в условиях ограничительных мер из-за коронавируса.

- Новые меры направят на жилищно-коммунальную, строительную отрасли, взаимоотношения между торгово-развлекательными центрами и арендаторами, а также стратегические и системообразующие предприятия. Отдельную помощь разработают для поддержки занятости населения: это компенсации в связи с потерей работы, возможности переобучения, а также перепрофилирования, - передает пресс-служба аппарата вице-губернатора Евгения Елина.

Новый пакет мер поддержки сформируют до конца 12 апреля.

Напомним, в Петербурге запустили специальный кризисный чат для бизнеса, испытывающего серьезные проблемы. Предприниматели смогут высказать свои предложения или задать нужные вопросы в Смольном.

ИСТОЧНИК KP.RU