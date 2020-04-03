2020-04-03T20:45:36+03:00
Происшествия

Задержан предполагаемый убийца женщины, которую забили и закопали на глазах у сына в Ленобласти

Женщине нанесли смертельные увечья за застольем в деревне Замошье
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве женщины. Фото: lenobl.sledcom.ruВ Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве женщины. Фото: lenobl.sledcom.ru
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В Ленобласти задержали предполагаемого убийцу женщины, которую забили до смерти и закопали в мешке в лесу Бокситогорского района. Следователи предполагают, что преступление произошло в доме убитой жительницы деревни Замошье. 37-летний подозреваемый гостил у своей знакомой.

- Компания из 4 человек находилась в доме у женщины 1960 года рождения. В ходе употребления спиртных напитков один из гостей повздорил с хозяйкой и нанес ей множество ударов руками и ногами по голове и телу. Она скончалась от полученных травм, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти.

Но источник «Комсомолки» в правоохранительных органах добавляет важную деталь. Предполагаемый убийца запугал остальных приятелей, среди которых был даже сын убитой, сказав, что он расправится с любым, кто сообщит обо всем в полицию. Позже мужчины закопали женщину в лесополосе в болотистой местности возле указателя деревни.

В ближайшее время предполагаемому убийце предъявят обвинение и изберут ему меру пресечения. Следователи хотят проверить причастность к убийству и других участников смертельного застолья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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