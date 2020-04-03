Интернет-провайдеры Ленобласти готовы к высоким нагрузкам Сети из-за режима самоизоляции
Власти Ленобласти заверяют, что местные интернет-провайдеры готовы к режиму самоизоляции жителей региона и обещают избежать разрывов Сети вплоть до конца апреля. Многие взрослые граждане ожидаемо перешли на удаленную работу или просто-напросто отдыхают в срок до 30 апреля. Интернет нужен и школьникам Ленобласти, которые возобновляют учебу в дистанционном формате с 6 апреля.
- Результаты мониторинга показывают, что интернет-трафик в регионе в среднем вырос на 10-30%. В отдельных локациях наблюдается увеличение роста трафика в 3,5 раза. Компании, предоставляющие услуги связи, заверили, что инфраструктура построена с большим запасом и способна выдерживать резкий рост нагрузок в течение длительного времени, - передает пресс-служба правительства Ленобласти.
Напомним, в регионе закрыли на карантин по коронавирусу сразу 19 населенных пунктов. В них ввели пропускной режим.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий»