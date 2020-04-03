2020-04-03T21:29:54+03:00
Общество

Власти Петербурга разрешили продажу газет и телефонов во время самоизоляции

Губернатор Александр Беглов подписал новые поправки в постановление о мерах по противодействию коронавируса
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге продолжат работу киоски с печатью и салоны связи во время самоизоляции.В Петербурге продолжат работу киоски с печатью и салоны связи во время самоизоляции.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Санкт-Петербурге все-таки разрешили продавать газеты во время режима самоизоляции, продленного до 30 апреля. Напомним, ранее городские издатели обратились к администрации с просьбой не допустить закрытия киосков с печатной периодикой. Губернатор Александр Беглов это пожелание исполнил, подписав вечером 3 апреля новые поправки в постановление о мерах по противодействию коронавируса. Кстати, разрешено торговать не только газетами.

- Работу объектов розничной торговли запретить, за исключением аптечных учреждений, салонов связи, а также объектов розничной торговли периодическими печатными изданиями, моторным топливом, заправочных электростанций для зарядки транспортных средств, табачной продукции и объектов розничной торговли в части реализации исключительно непродовольственных товаров первой необходимости и (или) продовольственных товаров, - гласит обновленное постановление.

Ранее губернатор Петербурга заявил, что в городе нет дефицита продуктов в магазинах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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