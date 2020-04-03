2020-04-03T23:34:13+03:00
Общество

Нарушителей режима самоизоляции в Петербурге предложили лишать больничных и зарплат

С этой идеей выступил губернатор Александр Беглов
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Александр Беглов предложил лишать больничных и зарплат петербуржцев, которые нарушают самоизоляцию.Александр Беглов предложил лишать больничных и зарплат петербуржцев, которые нарушают самоизоляцию.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Губернатор Александр Беглов предложил новые меры наказания для петербуржцев, нарушающих режим самоизоляции. Среди них – лишение больничных выплат и зарплат, которые начисляются за время нерабочих дней до 30 апреля.

- Они же получают оплачиваемый больничный лист. Но если ты нарушаешь, то зачем тебе нужно оплачивать? Или если находишься в оплачиваемом отпуске, а сам где-то гуляешь, то зачем его оплачивать? Тогда надо принимать меры – пусть это будет неоплачиваемый отпуск, - рассуждает Александр Беглов в эфире телепередачи «Новый взгляд».

Напомним, за нарушителями карантина по коронавирусу в Петербурге следят сразу 40 тысяч камер видеонаблюдения, участковые врачи и полиция. Добавим, что режим самоизоляции, продленный до 30 апреля, обязателен для пенсионеров с возрастом 65+. Остальным категориям граждан разрешено выходить по служебной необходимости, в ближайший продуктовый магазин или, например, на прогулку с собакой не дальше 100 метров от дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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