2020-04-03T22:49:55+03:00
Общество

МФЦ в Петербурге возобновят работу на 3 дня

Многофункциональные центры откроют двери с 7 по 10 апреля для выдачи документов, на получение которых ранее подавали заявления
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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С 7 по 10 апреля в Петербурге откроются МФЦ.С 7 по 10 апреля в Петербурге откроются МФЦ.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Санкт-Петербурге на время возобновят работу многофункциональных центров (МФЦ). Сделают это лишь на три дня – с 7 по 10 апреля. Напомним, по 30 апреля в Северной столице действует запрет на посещение парков, скверов, садов, храмов, а также как раз МФЦ. Однако в трехдневный период возобновленной работы в учреждение попадут далеко не все, а только те, кто ранее подавал заявление на получение той или иной бумаги.

- Многофункциональным центрам предоставления государственных и муниципальных услуг с 7 по 10 апреля по предварительной записи разрешено выдавать документы, заявления о предоставлении которых были поданы по 27 марта. Возможность предоставления услуг в электронной форме сохраняется, - гласит выжимка из обновленного постановления о мерах по противодействию коронавирусу, подписанного губернатором Александром Бегловым.

Напомним, что в увеличенный период режима самоизоляции в Петербурге будут работать киоски с газетами, салоны связи, заправки и магазины с табаком и алкоголем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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