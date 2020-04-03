2020-04-03T23:12:15+03:00
Происшествия

Пьяный водитель «Хендая» влетел в бордюр на Витебском проспекте, чем изувечил пассажиров

Сам мужчина, управлявший иномаркой, пострадал не так сильно
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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На Витебском проспекте иномарка влетела в бордюр. Фото: vk.com/dorinspbНа Витебском проспекте иномарка влетела в бордюр. Фото: vk.com/dorinspb
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3 апреля около 20:15 на Витебском проспекте возле дома №22 в бордюрный камень влетел «Хендай Солярис». За рулем находился, предположительно, пьяный 32-летний водитель. В иномарке также сидели еще трое пассажиров, двое из которых не пристегнулись, доверившись "профессионализму" водителя. В результате ДТП все оказались в больнице.

- Водитель «Хендая» находится в состоянии средней степени тяжести, как и один из пассажиров, которому на вид около 40 лет. Двое других мужчин, сидевших в машине, получили тяжелые травмы. Они оба 1971 года рождения. Их госпитализировали врачи скорой помощи, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

По факту ДТП все еще проводится проверка. По информации «Дорожного инспектора» во «Вконтакте», подвеску иномарки водитель сносит не первый раз, ранее он делал это даже в трезвом состоянии.

Фотографии с места ДТП появились в соцсетях. Фото: vk.com/dorinspb

Фотографии с места ДТП появились в соцсетях. Фото: vk.com/dorinspb

ИСТОЧНИК KP.RU

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