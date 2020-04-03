2020-04-03T23:42:37+03:00
Общество

Предпринимателей Петербурга обязали создать стандарт безопасности

Это необходимо, если предприятие приняло решение продолжить деятельность во время нерабочего месяца
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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У предпринимателей в Петербурге появились новые обязанности во время нерабочего месяца.У предпринимателей в Петербурге появились новые обязанности во время нерабочего месяца.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Губернатор Александр Беглов внес новые изменения в постановление о противодействию распространения коронавируса в Петербурге. Часть из них предназначена для организаций и индивидуальных предпринимателей, на деятельность которых не распространяются ограничения на время нерабочего апреля.

- До 6 апреля эти работодатели должны локальными нормативными актами определить численность работников, которые будут трудиться, а также тех, кто перейдет на дистанционный режим и для кого установлен режим работы нерабочего дня с сохранением заработной платы. Эти сведения до 7 апреля необходимо передать в комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга, - гласит обновленное постановление.

Но и это не все. До 10 апреля таким предпринимателям надо создать стандарт безопасной деятельности в форме приказа. Документ должен содержать, в том числе санитарно-гигиенические требования. Конкретную форму установят в Смольном.

Напомним, постановление губернатора касается многих аспектов жизни Петербурга в нерабочий месяц. «Комсомолка», в частности, разобралась, когда начнется и как будет проходить дистанционное обучение школьников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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