Два человека погибли в жестком ДТП легковушки и грузовиков на Ропшинском шоссе

4 Апр 2020 2020-04-04T00:33:10+03:00

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Около 20:05 на Ропшинском шоссе, что в Ломоносовском районе, у дома №105 произошло смертельное ДТП с участием легковушки «Шевроле» и двух грузовиков. По предварительной информации, иномарка выехала на полосу встречную движения, где влетела в «Сканию» и «Исудзу». От удара «Шевроле» отбросило на опору уличного освещения.

- В результате аварии погибли два человека из легкового автомобиля. Это водитель и пассажир-мужчина, которому на вид около 28 лет. Они скончались прямо на месте происшествия. Еще один пассажир «Шевроле» остался жив, врачи скорой помощи госпитализировали его в больницу, - передает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

В ДТП пострадал и водитель грузового «Исудзу». О характере его травм не сообщается, сейчас он находится в местной больнице. Судя по фотографиям с места аварии, кабину грузового авто прилично смяло.

ИСТОЧНИК KP.RU