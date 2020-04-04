Власти Ленобласти назвали места, куда распределят 500 тысяч медицинских масок

4 Апр 2020 2020-04-04T01:21:41+03:00

В первую очередь их получат врачи с 3 по 6 апреля

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Власти Ленинградской области назвали места, куда отправится новая партия медицинских масок, коих практически 500 тысяч штук. В первую очередь их отдадут врачам больниц региона в срок с 3 по 6 апреля. Медикам отгрузят маски и респираторы в количестве 18 300 штук. В списке, к примеру, больницы Дружноселья, Бокситогорска, Сертолово, Рощино и многие другие. Не забыли и про обычных жителей области.

Маски получат многие больницы. Фото: vk.com/minuscovid_lo

- Не можем давать рекламу, но просто информируем, что 3 апреля партия из 478 тысяч масок передана для реализации в одну из региональных сетей парфюмерии и косметики. Продажа осуществляется упаковками по 50 штук, - рассказывают сотрудники регионального оперативного штаба по коронавирусу в Ленобласти.

Добавим, что ежедневно в Петербурге выпускают 125 тысяч защитных масок. Однако их критически не хватает. Партии в 100-200 штук, которые доходят до аптек, молниеносно раскупают.

ИСТОЧНИК KP.RU