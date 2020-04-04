Онлайн-репетиция «Тотального диктанта-2020» в Петербурге пройдет 4 апреля

4 Апр 2020 2020-04-04T02:20:59+03:00

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В субботу 4 апреля в Петербурге все же состоится «Тотальный диктант», но в онлайн формате. Напомним, оригинальную версию мероприятия перенесли на осень из-за вспышки пандемии коронавируса. Однако у горожан и всех других желающих будет возможность поучаствовать в так называемом дистанционном марафоне.

- Он состоится с 9:00 и продлится до 16:00 на официальном сайте акции. Участники смогут посмотреть лекции от экспертов, пообщаться с гостями и задать вопросы спикерам. А в 11:00 стартует написание пробного диктанта. Текст зачитает автор «Тотального диктанта-2020», писатель Андрей Геласимов. В качестве проверяющего выступит председатель филологического совета мероприятия Владимир Пахомов, - пишут «Невские новости».

Напомним, что «Тотальный диктант», предварительно, запланировали на 17 октября. Его столицей стал Санкт-Петербург. Организаторы хотели создать главную площадку мероприятия в Эрмитаже, где Андрей Геласимов лично прочел бы текст диктанта.

ИСТОЧНИК KP.RU