Грабитель-чистюля похитил ионизатор воздуха во Всеволожске

4 Апр 2020 2020-04-04T09:28:01+03:00

Во Всеволожске грабитель отобрал у женщины освежитель воздуха и терминал для оплаты банковскими картами. Фото: Олег ЗОЛОТО

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3 апреля во Всеволожском районе ограбили женщину, спускавшуюся на лестничной площадке одного из домов на улице Ленинградской. Все произошло около 13:00. К пострадавшей мигом подскочил неизвестный злоумышленник, который толкнул ее и поживился очистителем воздуха вместе с терминалом для оплаты банковскими картами.

- Имущество стоит примерно 30 тысяч рублей. Гражданка быстро сообщила о грабеже полиции. Сотрудники правоохранительных органов оперативно прибыли на место происшествия, где и задержали предполагаемого злоумышленника. Он не успел далеко уйти, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Известно, что мужчина родился в 1986 году. Он безработный, но проживает по этому же адресу, где и похитил ионизатор с терминалом. На горе-соседа потерпевшей составили административный протокол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU