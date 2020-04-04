2020-04-04T09:28:01+03:00
Происшествия

Грабитель-чистюля похитил ионизатор воздуха во Всеволожске

Вдобавок мужчина прихватил терминал для оплаты банковскими картами
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Во Всеволожске грабитель отобрал у женщины освежитель воздуха и терминал для оплаты банковскими картами.Во Всеволожске грабитель отобрал у женщины освежитель воздуха и терминал для оплаты банковскими картами.Фото: Олег ЗОЛОТО
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3 апреля во Всеволожском районе ограбили женщину, спускавшуюся на лестничной площадке одного из домов на улице Ленинградской. Все произошло около 13:00. К пострадавшей мигом подскочил неизвестный злоумышленник, который толкнул ее и поживился очистителем воздуха вместе с терминалом для оплаты банковскими картами.

- Имущество стоит примерно 30 тысяч рублей. Гражданка быстро сообщила о грабеже полиции. Сотрудники правоохранительных органов оперативно прибыли на место происшествия, где и задержали предполагаемого злоумышленника. Он не успел далеко уйти, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Известно, что мужчина родился в 1986 году. Он безработный, но проживает по этому же адресу, где и похитил ионизатор с терминалом. На горе-соседа потерпевшей составили административный протокол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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