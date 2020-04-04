2020-04-04T09:54:05+03:00
Здоровье

Итальянские врачи посоветовали оставаться дома жителям Ленобласти

Два медика сфотографировались с табличкой, призывающей соблюдать режим самоизоляции
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Врачи из Милана обратили к жителям Ленобласти с просьбой не выходить из дома. Фото: instagram.com/klementev__agВрачи из Милана обратили к жителям Ленобласти с просьбой не выходить из дома. Фото: instagram.com/klementev__ag
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Руководитель администрации Тосненского района Ленинградской области Андрей Клементьев опубликовал в своем Instagram фотографию итальянских врачей, которые персонально посоветовали жителям региона оставаться дома. На снимке два медика держат в руках листы бумаги, призывающие соблюдать режим самоизоляции.

- Это врачи, которые работают сейчас в Милане. Они знают, о чем говорят. Будьте здоровы! – написал глава Тосненского района.

Подробности того, почему врачи из Италии прекрасно владеют русским языком, не сообщаются. По данным на 4 апреля 2020 года, в зарубежной стране число заболевших коронавирусом подбирается к отметке в 120 тысяч человек. Напомним, там до 31 июля введен режим ЧС. Итальянцам разрешено выходить из дома только для похода в аптеку или продуктовый магазин.

Напомним, ранее власти Ленобласти назвали места, куда распределят 500 тысяч медицинских масок, которых сейчас не хватает.

Глава Тосненского района рассказал о послании врачей из Италии в соцсетях. Фото: instagram.com/klementev__ag

Глава Тосненского района рассказал о послании врачей из Италии в соцсетях. Фото: instagram.com/klementev__ag

ИСТОЧНИК KP.RU

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