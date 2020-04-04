2020-04-04T10:47:28+03:00
Общество

«Незараженный Ленинград»: Военный хор записал воодушевляющий гимн борьбы с коронавирусом в Петербурге

Ансамбль песни и пляски ЗВО собрался для этого в дистанционном формате [видео]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
В Петербурге военный хор записал гимн борьбе с коронавирусом. Фото: Официальный канал Ансамбль песни и пляски ЗВО в YouTubeВ Петербурге военный хор записал гимн борьбе с коронавирусом. Фото: Официальный канал Ансамбль песни и пляски ЗВО в YouTube
Изменить размер текста:

Ансамбль песни и пляски Западного военного округа записал песню о противостоянии коронавирусу в Петербурге. Видео композиции под названием «Незараженный Ленинград» появилось на официальном канале хора в YouTube. Примечательно, что члены ансамбля записывали свои партии дистанционно. Только потом разные куски неофициального гимна по борьбе с опасной инфекцией смонтировали в единое целое.

- Незараженный, прошедший сквозь ад! Незараженный, герой Ленинград! Непокоренный во все времена! Непокоренный, город Петра! – восклицает припев песни.

Музыканты советуют горожанам «не сдаваться и не выть», продолжая дисциплинированно сидеть дома во время режима самоизоляции. Хор призывает не терять «свет надежды» и высказывает уверенность, что город не падет под натиском пандемии.

Напомним, режим самоизоляции в Петербурге продлится минимум до конца апреля.

Незараженный Ленинград! Ансамбль песни и пляски ЗВО.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Невском проспекте выстрелили в мужчину
Фура пробила ограждение на КАД у съезда на Пулковское шоссе
Число заболевших коронавирусом в Ленинградской области на 4 апреля 2020 года составило 6 человек
Жителя Петербурга не пустили в город из-за иностранного гражданства
«Незараженный Ленинград»: Военный хор записал воодушевляющий гимн борьбы с коронавирусом в Петербурге
Члены ОПГ, похитившие 70 тонн дизеля в Ленобласти, отправились на скамью подсудимых
Итальянские врачи посоветовали оставаться дома жителям Ленобласти
Грабитель-чистюля похитил ионизатор воздуха во Всеволожске
НЛО заметили в ночном небе над Кронштадтом
Онлайн-репетиция «Тотального диктанта-2020» в Петербурге пройдет 4 апреля
Власти Ленобласти назвали места, куда распределят 500 тысяч медицинских масок
Два человека погибли в жестком ДТП легковушки и грузовиков на Ропшинском шоссе
Леса Ленобласти закрыли для посещения вслед за Петербургом
Предпринимателей Петербурга обязали создать стандарт безопасности
Пьяный водитель «Хендая» влетел в бордюр на Витебском проспекте, чем изувечил пассажиров
МФЦ в Петербурге возобновят работу на 3 дня
Нарушителей режима самоизоляции в Петербурге предложили лишать больничных и зарплат
Власти Петербурга разрешили продажу газет во время самоизоляции
Интернет-провайдеры Ленобласти готовы к высоким нагрузкам Сети из-за режима самоизоляции
Задержан предполагаемый убийца женщины, которую забили и закопали на глазах у сына в Ленобласти
Стало известно, какие сферы бизнеса получат новые меры поддержки от властей Петербурга
Школьники из Петербурга продолжат учиться с 6 апреля в дистанционном формате
6 тысяч литров спецраствора уходит на ежедневную дезинфекцию автобусов Петербурга