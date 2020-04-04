«Незараженный Ленинград»: Военный хор записал воодушевляющий гимн борьбы с коронавирусом в Петербурге

4 Апр 2020 2020-04-04T10:47:28+03:00

В Петербурге военный хор записал гимн борьбе с коронавирусом. Фото: Официальный канал Ансамбль песни и пляски ЗВО в YouTube

Ансамбль песни и пляски ЗВО собрался для этого в дистанционном формате [видео]

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Ансамбль песни и пляски Западного военного округа записал песню о противостоянии коронавирусу в Петербурге. Видео композиции под названием «Незараженный Ленинград» появилось на официальном канале хора в YouTube. Примечательно, что члены ансамбля записывали свои партии дистанционно. Только потом разные куски неофициального гимна по борьбе с опасной инфекцией смонтировали в единое целое.

- Незараженный, прошедший сквозь ад! Незараженный, герой Ленинград! Непокоренный во все времена! Непокоренный, город Петра! – восклицает припев песни.

Музыканты советуют горожанам «не сдаваться и не выть», продолжая дисциплинированно сидеть дома во время режима самоизоляции. Хор призывает не терять «свет надежды» и высказывает уверенность, что город не падет под натиском пандемии.

Напомним, режим самоизоляции в Петербурге продлится минимум до конца апреля.

Незараженный Ленинград! Ансамбль песни и пляски ЗВО.

ИСТОЧНИК KP.RU