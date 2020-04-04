«Незараженный Ленинград»: Военный хор записал воодушевляющий гимн борьбы с коронавирусом в Петербурге
Ансамбль песни и пляски Западного военного округа записал песню о противостоянии коронавирусу в Петербурге. Видео композиции под названием «Незараженный Ленинград» появилось на официальном канале хора в YouTube. Примечательно, что члены ансамбля записывали свои партии дистанционно. Только потом разные куски неофициального гимна по борьбе с опасной инфекцией смонтировали в единое целое.
- Незараженный, прошедший сквозь ад! Незараженный, герой Ленинград! Непокоренный во все времена! Непокоренный, город Петра! – восклицает припев песни.
Музыканты советуют горожанам «не сдаваться и не выть», продолжая дисциплинированно сидеть дома во время режима самоизоляции. Хор призывает не терять «свет надежды» и высказывает уверенность, что город не падет под натиском пандемии.
Напомним, режим самоизоляции в Петербурге продлится минимум до конца апреля.
Незараженный Ленинград! Ансамбль песни и пляски ЗВО.
ИСТОЧНИК KP.RU