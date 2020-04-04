2020-04-04T11:31:59+03:00
Общество

Жителя Петербурга не пустили в город из-за иностранного гражданства

Молодого человека с паспортом гражданина Таджикистана вернули обратно за границу
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Петербуржец не смог попасть в город из-за иностранного гражданства. Фото: instagram.com/_igor_buzinПетербуржец не смог попасть в город из-за иностранного гражданства. Фото: instagram.com/_igor_buzin
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Житель Петербурга Игорь Бузин на время застрял в Катаре из-за закрытия границ на время пандемии коронавируса. Дело в том, что у молодого человека паспорт гражданина Таджикистана. Однако он девять лет живет в Северной столице и официально работает. Иностранное гражданство, по его словам, не понравилось специалистам Пулково, которые пока что не имеют права пускать зарубежных граждан в Петербург после закрытия границ. Какое-то время Игорь провел в погранично-транзитной зоне аэропорта Северной столицы.

- О договоренности посольства РФ и Таджикистана никто не знает, подтверждения о моем прибытии нет и не было. Жаль, но у меня только брат гражданин РФ. Попасть домой в Петербург нельзя. Билетов из России в Таджикистан нет вообще. Придется какое-то время жить в Минске, куда я полечу через Париж. Знакомые ребята помогли с жильем, - рассказывает парень в своем Instagram.

Добавим, что из-за проблем с возвращением домой петербуржец пробыл в аэропорте Катара четыре дня, а затем полный надежд, но безрезультатно слетал в город на Неве.

О своих приключениях петербуржец рассказывает в соцсетях. Фото: instagram.com/_igor_buzin

О своих приключениях петербуржец рассказывает в соцсетях. Фото: instagram.com/_igor_buzin

ИСТОЧНИК KP.RU

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