2020-04-04T17:43:22+03:00
Общество

Число выздоровевших от коронавируса в Петербурге на 4 апреля 2020 года составило 4 человека

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в ГОРОДЕ на 4 апреля 2020 года
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Число выздоровевших от коронавируса в Санкт- Петербурге на 4 апреля 2020 года увеличилось до 28 человек.Число выздоровевших от коронавируса в Санкт- Петербурге на 4 апреля 2020 года увеличилось до 28 человек.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Число выздоровевших от коронавируса в Санкт- Петербурге на 4 апреля 2020 года, к счастью, увеличилось до 28 человек. Стало известно, что из Боткинской больницы успешно выписали еще четверых пациентов. Обо всем сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Северной столице.

- Всего в стационаре больницы имени Боткина с признаками ОРВИ находится 299 пациентов, прибывших из неблагополучных по COVID-19 стран, из них 22 ребенка старше 5 лет. Поступило за прошедшие сутки с признаками ОРВИ 24 человека, выписано – 42, - гласит официальная статистика.

Сейчас на лечении в городской инфекционке лежат 99 человек с подтвержденным диагнозом. Из них шестеро являются жителями Ленобласти. На карантине находятся 8 855 человек. Из них 39 в обсервации. Также 8 816 человек сидят на домашнем карантине.

Напомним, «Комсомолка» отдельно собрала все последние новости о коронавирусе в городе на 4 апреля 2020 года.

Режим полной самоизоляции в Санкт-Петербурге.Согласно последним данным, в Санкт-Петербурге число зараженных новым типом коронавирусной инфекции составляет 147 человек

ИСТОЧНИК KP.RU

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