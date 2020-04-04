Число выздоровевших от коронавируса в Петербурге на 4 апреля 2020 года составило 4 человека

4 Апр 2020 2020-04-04T17:43:22+03:00

Число выздоровевших от коронавируса в Санкт- Петербурге на 4 апреля 2020 года увеличилось до 28 человек. Фото: Артем КИЛЬКИН

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в ГОРОДЕ на 4 апреля 2020 года

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Число выздоровевших от коронавируса в Санкт- Петербурге на 4 апреля 2020 года, к счастью, увеличилось до 28 человек. Стало известно, что из Боткинской больницы успешно выписали еще четверых пациентов. Обо всем сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Северной столице.

- Всего в стационаре больницы имени Боткина с признаками ОРВИ находится 299 пациентов, прибывших из неблагополучных по COVID-19 стран, из них 22 ребенка старше 5 лет. Поступило за прошедшие сутки с признаками ОРВИ 24 человека, выписано – 42, - гласит официальная статистика.

Сейчас на лечении в городской инфекционке лежат 99 человек с подтвержденным диагнозом. Из них шестеро являются жителями Ленобласти. На карантине находятся 8 855 человек. Из них 39 в обсервации. Также 8 816 человек сидят на домашнем карантине.

Напомним, «Комсомолка» отдельно собрала все последние новости о коронавирусе в городе на 4 апреля 2020 года.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/770564" frameborder="0"></iframe> Режим полной самоизоляции в Санкт-Петербурге.Согласно последним данным, в Санкт-Петербурге число зараженных новым типом коронавирусной инфекции составляет 147 человек

ИСТОЧНИК KP.RU