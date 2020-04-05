Из-за солнечной погоды Петербург самоизолировался на троечку
Внезапный месяц выходных плюс солнечная весенняя погода – такое сочетание не в силах задержать некоторых петербуржцев дома, даже несмотря на коронавирус. Индекс самоизоляции, высчитанный «Яндексом», по данным на середину воскресенья, 5 апреля, в Петербурге составил 3,8 и оказался одним из самых низких среди городов-миллионников России.
Петербург. «Самоизоляция» на футбольном стадионе.Видео: vk.com/unreleased_dtp
На троечку сегодня самоизолировался не только Петербург, но и Москва, Новосибирск и Екатеринбург, которые разделили с городом на Неве первое место антирейтинга. Справедливости ради, по сравнению с обычным днем, Петербург действительно ведет себя более дисциплинированно (разница с довирусными воскресеньями составляет примерно единицу 5-балльного индекса).
Петербург. «Самоизоляция» на детской площадке.Видео: vk.com/unreleased_dtp
Детские площадки и стадионы давно огорожены сигнальной лентой, а в последние дни их активно обрабатывают дезинфицирующим раствором. Но это не мешает особо настойчивым детям и родителям покататься на качелях или сыграть в футбол, причем полноценными командами.
ИСТОЧНИК KP.RU
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