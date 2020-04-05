Цветочный киоск в Мурино атакует вооруженный любитель роз

5 Апр 2020 2020-04-05T18:18:26+03:00

За угрозу убийством назойливому покупателю грозит до двух лет за решеткой. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Уже несколько раз покупатель приходил за букетом с пистолетом

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Криминально-романтическая история разворачивается в Мурино. К цветочнице, работающей в павильончике на 2-ом Муринском проспекте, повадился захаживать покупатель. Мужчина в черном пальто, на вид лет 45, покупает розы. Правда, при этом грозит сотруднице пистолетом.

Впервые цветочница обратилась в полицию и пожаловалась на вооруженного романтика еще в середине марта.

– Пришел неадекватный покупатель, который угрожал пистолетом, – записали люди в форме. – Розы купил.

Но в начале апреля назойливый и вооруженный посетитель не отстал. Напротив, стал «приходить неоднократно». Из слов мужчины, перемежающихся с угрозами, цветочница поняла, что он проживает где-то неподалеку.

В результате приставучего мужчину нашли и задержали. На гражданина завели уголовное дело по факту угрозы убийством, за что ему грозит до двух лет за решеткой. Ну, а пока любитель роз под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU