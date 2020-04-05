2020-04-05T18:42:30+03:00
Происшествия

Под Ленсоветовским тушат склад с деревянными поддонами

Пламя охватило 300 квадратных метров, а столб черного дыма виден за километры
Анна ПОСЛЯНОВА
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Под Ленсоветовским тушат склад с деревянными поддонами.Видео: vk.com/v_shushary

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Серьезный пожар в Пушкинском районе: сегодня, 5 апреля, в половине четвертого дня там вспыхнул склад с деревянными поддонами. Огонь охватил открытые склады по адресу Московское шоссе, 115.

Из-за угрозы быстрого распространения огня пожару практически сразу присвоили повышенный номер сложности. В конце концов, с пламенем боролись 35 спасателей, задействовали восемь спецмашин.

– Происходило горение складируемых деревянных поддонов на площади 300 квадратных метров на открытой территории, – сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

К пяти часам вечера распространение огня удалось остановить: пожар локализовали. Сейчас пожарные спокойно проливают последние очаги тления.

Никто в пожаре, к счастью, не пострадал. Но впечатляющий столб черного дыма был виден за много километров от самих складов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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