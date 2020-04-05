Бронзит отправил героев своего мультфильма «На краю земли» на самоизоляцию
Бронзит отправил героев своего мультфильма «На краю земли» на самоизоляцию.Видео: Страница Константина Бронзита в «Фейсбуке»
Аниматор и режиссер Константин Бронзит, сидя в домашнем карантине после возвращения родных из Лондона, порадовал поклонников анимационным роликом. Слоганом к нему стала фраза «Оставайтесь дома!».
Небольшой мульт-ролик создан по мотивам знаменитого анимационного фильма «На краю света», который вышел в 1998 году и с тех пор получил более 70 наград. В нем рассказывается о жизни пограничной заставы на вершине горы на Кавказе, которая изо всех сил пытается удержать равновесие, не прерывая повседневных дел.
В новом ролике главные герои фильма – бабка «Ой-ой!», дед, квадратная корова Машка, пес и кот – не покидают свой необычный тесный домик, а, напротив, лишний раз родных стен стараются не покидать. И призывают последовать их примеру.
– Оставайтесь дома! – добавил Константин Бронзит комментарий к ролику. – Берегите себя.
Пользователи сети новое видение любимого сюжета оценили. Менее чем за сутки ролик набрал более 500 «лайков» и свыше 200 репостов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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