5 Апр 2020 2020-04-05T22:06:58+03:00

Бронзит отправил героев своего мультфильма «На краю земли» на самоизоляцию. Видео: Страница Константина Бронзита в «Фейсбуке»

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Аниматор и режиссер Константин Бронзит, сидя в домашнем карантине после возвращения родных из Лондона, порадовал поклонников анимационным роликом. Слоганом к нему стала фраза «Оставайтесь дома!».

Небольшой мульт-ролик создан по мотивам знаменитого анимационного фильма «На краю света», который вышел в 1998 году и с тех пор получил более 70 наград. В нем рассказывается о жизни пограничной заставы на вершине горы на Кавказе, которая изо всех сил пытается удержать равновесие, не прерывая повседневных дел.

В новом ролике главные герои фильма – бабка «Ой-ой!», дед, квадратная корова Машка, пес и кот – не покидают свой необычный тесный домик, а, напротив, лишний раз родных стен стараются не покидать. И призывают последовать их примеру.

– Оставайтесь дома! – добавил Константин Бронзит комментарий к ролику. – Берегите себя.

Пользователи сети новое видение любимого сюжета оценили. Менее чем за сутки ролик набрал более 500 «лайков» и свыше 200 репостов.

ИСТОЧНИК KP.RU