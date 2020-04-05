Послезавтра в Петербурге будет плюс 14 градусов

5 Апр 2020 2020-04-05T20:53:44+03:00

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Весна идет, весне дорогу даже, даже когда все остальные вынуждены сидеть дома. Прекрасную погоду обещают синоптики Петербургу на следующую нерабочую неделю. Если в понедельник, 6 апреля, прогноз будет отличаться от воскресных метеосводок в худшую сторону – градусник покажет до плюс четырех, а днем пройдет небольшой мокрый снегодождь, – то уже вторник удивит горожан.

– 7 апреля небольшая облачность, преимущественно без осадков, ветер умеренный, – сообщают в Северо-Западном управлении Росгидромета. – Температура воздуха днем плюс 13-15 градусов, в прибрежных районах – до 10 градусов.

В среду, 8 апреля, будет чуть прохладнее, но тоже совсем по-весеннему: днем воздух прогреется до 9-11 градусов, а небольшие осадки ожидаются лишь в темное время суток.

Вторая половина недели в Петербурге обещает быть менее теплой. После сырого четверга, 9 апреля, с его плюс 9 градусами тепла последует еще более прохладная пятница. А в следующие выходные, если верить Росгидромету России, будет примерно так, как было в эти: небольшая облачность и до плюс 5.

ИСТОЧНИК KP.RU