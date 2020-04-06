2020-04-06T07:48:23+03:00
Общество

Погода в Санкт-Петербурге на 6 апреля 2020 года: Пасмурно и мокрый снег

Новая неделя в городе начнется прохладно и с осадками
Лилия КОЗЛОВА
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Понедельник в Петербурге начнется с облачной и снежной погодыПонедельник в Петербурге начнется с облачной и снежной погодыФото: Олег ЗОЛОТО
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Вся прошлая неделя в Петербурге была солнечной, но прохладной из-за холодного ветра. Но новая неделя в городе начнется совсем иначе. В понедельник, 6 апреля, в Северной столице с самого утра небо не заливается светом, как это было последние дни, а наоборот, затянулось плотной пеленой облаков. Вероятно, что снег снова настигнет город на Неве.

- Ночью переменная облачность, днем облачно. Преимущественно без осадков, во второй половине дня местами небольшой дождь, мокрый снег. Ветер ночью западных, утром и днем южных направлений слабый, - сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Днем температура воздуха опустилась снова ниже ноля градусов, а днем потеплеет до 3-5 градусов тепла.

Однако холода когда-то все же должны заканчиваться. Так, во вторник, 7 апреля, синоптики прогнозируют резкий скачек температура. Термометры должны будут зафиксировать порядка 13-15 градусов. При этом будет небольшая облачность, а значит солнце снова заглянет в каждый дом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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