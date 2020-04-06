Петербуржцы в соцсетях осудили женщину, посадившую маленького ребенка за руль машины
Пользователи социальной сети осудили жительницу Петербурга, которая посадила свою малолетнюю дочь за руль автомобиля. Женщина не только дала девочке поводить, но еще сделала фотографии и опубликовала их в соцсеть. Однако горожане не разделили ее восхищение талантом малышки к вождению, а раскритиковали.
- Выклюйте мне мозг… но дочка отличный водитель, - подписала петербурженка фотографии а своей странице в соцсети.
Фото маленькой девочки за рулем облетели соцсетиФото: Скриншот сайта
Однако фото заметили пользователи сети, скопировали их и публиковали в общественной группе, где началось осуждение действий женщины. В ее сторону последовали комментарии: «Совсем ума у родителей нет», « Включи мозг», «Твой мозг давно взорван, клевать нечего».
Но были и те, кто не заметил ничего плохого в действиях женщины. Комментаторы обратили внимание на то, что машина едет по пустой дороге.
- Половину местных обитателей батя, по-любому, сажал за руль чуть ли не с рождения, - заступился за женщину один из участников обсуждения.
ИСТОЧНИК KP.RU