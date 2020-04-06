Петербуржцы в соцсетях осудили женщину, посадившую маленького ребенка за руль машины

6 Апр 2020 2020-04-06T08:23:39+03:00

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Пользователи социальной сети осудили жительницу Петербурга, которая посадила свою малолетнюю дочь за руль автомобиля. Женщина не только дала девочке поводить, но еще сделала фотографии и опубликовала их в соцсеть. Однако горожане не разделили ее восхищение талантом малышки к вождению, а раскритиковали.

- Выклюйте мне мозг… но дочка отличный водитель, - подписала петербурженка фотографии а своей странице в соцсети.

Фото маленькой девочки за рулем облетели соцсетиФото: Скриншот сайта

Однако фото заметили пользователи сети, скопировали их и публиковали в общественной группе, где началось осуждение действий женщины. В ее сторону последовали комментарии: «Совсем ума у родителей нет», « Включи мозг», «Твой мозг давно взорван, клевать нечего».

Но были и те, кто не заметил ничего плохого в действиях женщины. Комментаторы обратили внимание на то, что машина едет по пустой дороге.

- Половину местных обитателей батя, по-любому, сажал за руль чуть ли не с рождения, - заступился за женщину один из участников обсуждения.

ИСТОЧНИК KP.RU