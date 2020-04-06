Змеи выползли на солнце в Юнтоловском заповеднике

6 Апр 2020 2020-04-06T08:55:09+03:00

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Апрель хоть и начался прохладным, по сравнению с теплым мартом, но природа все же успела проснуться. В воскресенье, 5 апреля, жители Приморского района Санкт-Петербурга заметили змей. Три гадюки выползли погреться на солнышко в Юнтоловском заповеднике и попали в объектив фотоаппарата местного жителя.

Увидев людей они насторожились, но вели себя спокойноФото: СОЦСЕТИ

- На ярком солнышке грелись три змеи (гадюки). Так как погода все еще достаточно холодная, даже был небольшой снег, буквально три снежинки, то и змейки были весьма неактивные. Послушно разрешали себя фотографировать и ни один фотограф не пострадал, - поделился своим наблюдением местный житель.

Гадюки спрятались в сухих листьях и грели свои тельцаФото: СОЦСЕТИ

На кадрах видно, как серые змейки с красными глазами, клубками свились в сухой траве, подставляя тело солнечным лучам. Когда люди приблизились к ним, они немного оживились, однако шипеть и уползать не стали, поняв, что опасность им не грозит.

Однако напомним, что змеи, особенно гадюки, которые водятся в Петербурге и Ленобласти, могут быть опасны. Ранее «КП-Петербург» писала, что делать, чтобы защитить себя от укуса змеи.

Змея в Юнтоловском заказнике 5 апреля 2020.от Антона кубышкина

ИСТОЧНИК KP.RU