2020-04-06T09:22:11+03:00
Происшествия

10 машин ДПС со стрельбой остановили пьяного гонщика на проспекте Славы

Из-за нетрезвого водителя на дороге произошло ДТП [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Полиция задержала со стрельбой пьяного гонщика а проспекте СлавыПолиция задержала со стрельбой пьяного гонщика а проспекте СлавыФото: СОЦСЕТИ
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Жители домов на проспекте Славы в Санкт-Петербурге в ночь на понедельник, 6 апреля, под своими окнами наблюдали настоящую сцену из кинофильма. Около 10 автомобилей ДПС утроили погоню за отечественной машиной, который петлял по двору. Остановить водителя на ВАЗ удалось только с помощью стрельбы.

- Гонщики юлили по нашему двору змейкой под оглушительные звуки сирен. Вроде бы была даже стрельба, - рассказали очевидцы в социальной сети, отметив, что в погоне участвовали около 10 машин патруля.

По сообщению главного управления МВД, ночью на пересечении проспекта Гагарина и улицы Типанова сотрудниками ГИБДД была предпринята попытка остановить автомобиль ВАЗ, проехавший перекресток на запрещающий сигнал светофора. Водитель напрочь игнорировал требования полиции об остановке и пытался скрыться. У одного из домов по проспекту Славы водитель-нарушитель, не справившись с управлением, совершил столкновение с двумя автомобилями, в том числе служебным автомобилем полиции. Пострадавших в результате ДТП нет.

Чтобы остановить нарушителя, сотрудникам полиции пришлось применить табельной оружие, сделав предупредительный выстрел в воздух, а после по колесам. В итоге водителя удалось задержать. Им оказался 25-летный безработный петербуржец, который был пьян. В салоне с ним были двое 18-летних пассажира.

Все трое доставлены в территориальный отдел полиции. В отношения водителя составлено сразу семь административных протоколов.

Погоня с ДПС со стрельбой за пьяным гонщиком в Петербурге .Пока петербуржцы сидят на самоизоляции начинают по немного сходить с ума- в полночь во дворе проезжали несколько раз автомобили ДПС ловили нарушителя. После характерного звука останавливающегося автомобиля вышел на балкон...

ИСТОЧНИК KP.RU

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