Пропавший без вести мальчик, найден мертвым в Санкт-Петербурге

6 Апр 2020 2020-04-06T09:58:18+03:00

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В Санкт-Петербурге нашли мальчика, который числился без вести пропавшим с конца февраля 2020 года. Утром в воскресенье, 5 апреля, в полицию города поступило сообщение от врачей «скорой» о том, что в квартире дома на Будапештской улице найден труп 16-летнего подростка. Прибывшие правоохранители опознали в нем школьника, которого разыскивали больше месяца.

- 28 ноября 2019 года 8-классник был помещен в детский дом в Колпино после смерти бабушки, являвшейся его опекуном, так как его отец и мать были лишены родительских прав. 21 февраля 2020 года мальчик самовольно ушел из учреждения. С тех пор о его местонахождении было ничего не известно, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Оказалось, что подросток умер в квартире своего биологического отца-уголовника, который неоднократно был судим за кражи и наркотики. Осмотр показал, что следов насильственной смерти на ребенке нет. Также с помощью служебной собаки был произведен осмотр квартиры. Наркотиков обнаружено не было.

Тело подростка было направлено в морг для установления причин смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU