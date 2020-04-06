2020-04-06T10:16:29+03:00
Происшествия

Подростки угнали старые «Жигули», чтобы заняться в них сексом

Уединившуюся парочку в чужой машине застукали полицейские
Петр КИБЕР
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Подростки угнали "четверку", чтобы иметь место для свиданий. Фото: vk.com/dorinspbПодростки угнали "четверку", чтобы иметь место для свиданий. Фото: vk.com/dorinspb
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Денег на гостиницу нет, а дома никак – родители. Перед таким непростым выбором стояла пара тинейджеров, которым негде было провести совместное время. Решив, что для сексуальных забав отлично подойдет и машина, они угнали чужую старую «четверку».

- У дома 27 по Волхонскому шоссе был угнан автомобиль ВАЗ-21043. В ходе оперативных действий автомобиль был обнаружен в лесу, неподалеку от Красносельского шоссе, - сообщает паблик «Дорожный инспектор» со ссылкой на ОГИБДД по Пушкинскому району.

При этом «Жигули» пропали еще 29 марта, а нашлись только 5 апреля. Вечером воскресенья в машине приятно проводили время двое подростков. Полицейские, нашедшие машину, застали их «в процессе» на заднем сиденье.

Обоих задержали, а учитывая, что юным петербуржцам есть 14 лет, то позднее на них завели уголовное дело. Отвечать придется по статье «Неправомерное завладение чужим транспортным средством без цели хищения».

ИСТОЧНИК KP.RU

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