2020-04-06T10:36:39+03:00
Общество

На Екатерининский собор в Кингисеппе вернули сорванный ураганом крест

На восстановление конструкции понадобилось 2,5 месяца
Петр КИБЕР
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На Екатерининский собор вернули крест. Фото: администрация ЛОНа Екатерининский собор вернули крест. Фото: администрация ЛО
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Екатерининский собор Кингисеппа вновь обрел крест на куполе одной из башен. Конструкция, сломанная ураганным ветром еще в январе, вернулась на свое место. При этом в храме все еще идет многолетняя реставрация.

- На Собор Великомученицы Екатерины в Кингисеппе вернулся крест, - сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области.

Напомним, что инцидент с крестом произошел в ночь на 22 января 2020 года. Тогда налетевший на Ленинградскую область сильный ветер согнул крест на одном из двух куполов собора.

Символ христианства сначала наклонился, а потом и вовсе согнулся у основания.

- Ночным ветром согнуло крест на соборе. Ходят озадаченные ремонтники, ахают и крестятся местные бабки. Храм закрыли, - писали местные жители в паблике «Неизданное ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Позднее крест вместе с основанием «яблоком» демонтировали. Оказалось, что конструкция была сделана с просчетом, поэтому и сломалась от ветра. Реставраторы за 2,5 месяца все переделали и вернули крест на храм.

Отметим, что Екатерининский собор, созданный в 1764—1782 годах по проекту итальянского архитектора Антонио Ринальди, является памятником федерального значения и долгое время находится на реставрации. Предварительно, ее должны закончить в нынешнем году.

В январе крест сломало ветром. Фото: Нина Рубаи / vk.com/spb_today_unpublished

В январе крест сломало ветром. Фото: Нина Рубаи / vk.com/spb_today_unpublished

ИСТОЧНИК KP.RU

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