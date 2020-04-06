2020-04-06T10:41:04+03:00
Происшествия

Число заболевших коронавирусом в Ленинградской области на 6 апреля 2020 года составило 5 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Ленинградской области на 6 апреля 2020 года
Лилия КОЗЛОВА
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В Ленобласти 6 апреля 2020 года зафиксировано 6 новых случаев заражения коронавирусомВ Ленобласти 6 апреля 2020 года зафиксировано 6 новых случаев заражения коронавирусомФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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За сутки в России подтверждено еще 954 новых случая коронавируса в 49 регионах страны. Число заболевших коронавирусом в Ленинградской области на 6 апреля 2020 года составило 5 человек. С начала эпидемии в области насчитывается уже 62 случая заражения новой инфекцией.

- Роспотребнадзор по Ленобласти сообщает о 5 новых случаях заболевания коронавирусом. Тесты показали положительный результат у жителей в трех населенных пунктах, - сообщила администрация Ленинградкой области.

Так, новых инфицированных госпитализировали из Разметелево во Всеволожском районе, Всеволожска и Тихвина. Все они находятся под наблюдением медиков.

Всего на 6 апреля в регионе три человека выздоровели от коронавируса. Смертей зафиксировано не было.

Также в Санкт-Петербурге утром 6 апреля подтвердились еще 32 случая заболевания коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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