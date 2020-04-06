Петербург вошел в ТОП-5 городов-миллионников по самоизоляции

6 Апр 2020 2020-04-06T10:52:24+03:00

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Уже вторую неделю большинство граждан России находятся в режиме самоизоляции. Причиной для этого решения стал коронавирус. Чтобы пресечь его распространение и был введен карантин. А сервис Яндекс.Карты начал измерять то, как люди его соблюдают. И оказалось, что в Петербурге живут одни из самых дисциплинированных россиян. Город уверенно входит в пятерку лидеров по соблюдению самоизоляции среди мегаполисов страны.

- По состоянию на 7:00 6 апреля индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге составлял 4,5 по пятибалльной шкале, - сообщает онлайн-сервис.

В Москве, к примеру, в этот момент было 4,1 а в Казани 4,2. Такой же высокий показатель, как им у Северной столицы, имели Нижний Новгород и Ростов-на-Дону.

В других крупных городах, в том числе за Уралом, уровень самоизоляции бы ниже, но там к тому моменту уже начался рабочий день. К 8 утра упал он и в Петербурге – до 3,8. А в 9:00 график показывал всего 3,3. Но в любом случае это вдвое выше, чем в обычный день. То есть сейчас на улицах города наполовину меньше людей. Как минимум.

Напомним, что 5 по пятибалльной школе – пусто на улицах, а меньше единицы – толпа.

ИСТОЧНИК KP.RU