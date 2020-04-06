Ко Дню Победы на Стрелке Васильевского острова сделают аллею городов-героев

6 Апр 2020 2020-04-06T11:13:36+03:00

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Несмотря на месяц самоизоляции, ставшей следствием борьбы с коронавирусом, День Победы в России никто не отменит. Формат, в котором пройдут торжества ее пока остается под вопросом, но праздник точно будет. Так, Петербург начнут украшать к 9 мая уже с конца апреля. В том числе на Стрелке Васильевского острова создадут аллею городов-героев.

- Как пояснили авторы идеи, стела Ленинграда разместится в центре, рядом с ней – еще двенадцать фигур, на каждой можно будет прочесть рассказ о подвиге города-героя и увидеть его герб, - пишет газета «Петербургский дневник».

Основой тематического украшения всего Петербурга станут копии знамени Победы, а также российские триколоры. Не забудут и про фотохронику. Чтобы показать горожанам, как Ленинград выглядел в годы войны, вблизи Невского проспекта и Исаакиевского собора создадут специальные информационные зоны.

Все основные магистрали и набережные Петербурга получат особое, юбилейное украшение, а некоторые улицы будут оформлены впервые. Это Миллионная, Большая Морская, Потемкинская, а также участок от площади Восстания до улицы Жуковского и Заневская площадь.

ИСТОЧНИК KP.RU