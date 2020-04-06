2020-04-06T11:25:25+03:00
Происшествия

Количество заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге превысило 200 человек

С начала эпидемии в городе и Ленобласти зафиксировано более 280 случаев инфицирования
Лилия КОЗЛОВА
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Больше 200 человек заболели коронавирусом в ПетербургеБольше 200 человек заболели коронавирусом в ПетербургеФото: Артем КИЛЬКИН
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Эпидемия коронавируса в России продолжается. По прогнозам специалистов, пик заболеваемости в стране еще не пройден. На утро 6 апреля 2020 года общее число зарегистрированных случаев заражения новой инфекцией в Санкт-Петербурге превысило 200 человек.

- За сутки количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге увеличилось на 35 человек. Всего в городе зафиксированы 226 случаев заболевания, - сообщили в оперативном штабе по коронавирусу в городе на Неве.

В Ленинградской области на данный момент 62 подтвержденных случая заболевания. В общей сложности в регионе и Петербурге – 288 человек с коронавирусом, 33 из них выздоровели, еще три случая оказались летальны.

Напомним, что для предотвращения распространения эпидемии в Петербурге и области принимаются меры. До 30 апреля введен режим самоизоляции. Также проводится дезинфекция в общественном транспорте, а улицы моют с раствором хлора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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