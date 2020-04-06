Яндекс показал, как изменилось движение в Петербурге из-за коронавируса

6 Апр 2020 2020-04-06T12:00:28+03:00

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Специалисты сервиса Яндекс. Карты опубликовали статистику, на которой показано, как изменилось дорожное движение в крупных городах России и, в том числе, Санкт-Петербурге. Так, за прошедшую неделю самоизоляции, в Северной столице резко исчезли пробки.

- Машин на улицах стало гораздо меньше: уровень пробок в городе ни разу не поднимался выше отметки в 2 балла, - сообщает пресс-служба Яндекса.

Даже в утренний и вечерний час пик по городу можно было проехать совершенно свободно. Небольшие заторы возникали только по причине ДТП или дорожных работ.

Так, средний балл за неделю составил всего 1,0, что на три пункта меньше, чем в последнюю более-менее обычную рабочую неделю, с 10 по 13 марта.

Внесли вклад в эту статистику и автобусы. Они вместе с трамваями и троллейбусами начали работать по графику воскресенья. То есть начинать позже и заканчивать раньше, а также ходить с увеличенными интервалами. Некоторые маршруты были отменены, а коммерческие автобусы - привычные всем маршрутки – и вовсе исчезли с улиц практически полностью.

Отметим, что Петербург стал одним из лидеров среди городов-миллионников по уровню самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU