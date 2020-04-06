2020-04-06T12:08:52+03:00
Общество

Более 90 рейсов отменили в Пулково 6 апреля 2020 года

Десятки самолетов не полетят в Москву, Краснодар, Иркутск и многие другие города страны
Лилия КОЗЛОВА
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Более 90 рейсов отменены в ПулковоБолее 90 рейсов отменены в ПулковоФото: Олег ЗОЛОТО
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В связи с пандемией коронавируса в Санкт-Петербурге многие сферы жизни горожан остановились. Утром в понедельник, 6 апреля 2020 года, в Пулково были отменены боле 90 рейсов. Из запланированных в небо поднимутся чуть больше 30 самолетов.

- В Пулково в понедельник, 6 апреля, отменены более 90 рейсов. На 12 часов утра из аэропорта вылетели чуть больше 10 рейсов, еще планируют отправиться в путь 20, - говорится в информационного табло «Воздушных ворот».

Отметим, что все международное сообщение отменено еще с начала прошедшей недели. Сейчас самолеты летают только внутри страны.

Так, 6 апреля, пассажиры большинства рейсов в Пулково не смогут отправиться в Москву, Пермь, Апатиты, Новый Уренгой, Сочи, Симферополь, Киров, Казань, Калининград, Нижнекамск и многие другие города. Когда будет полностью восстановлено авиасообщение на данный момент не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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