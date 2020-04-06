«Охотники за привидениями»: дезинфекторы из Ленобласти показали, как весело едут на работу

6 Апр 2020 2020-04-06T12:33:14+03:00

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Большая нагрузка из-за пандемии коронавируса выпала не только на врачей, сутками спасающих жизни заболевших. Непросто приходится и коммунальным службам, которые убирают и дезинфицируют города и поселки. Но и здесь есть место юмору, который помогает поднять боевой дух. Так, в Ленобласти дезинфекторы ездят на работу под песню из фильма «Охотники за приведениями». Учитывая их внешний вид, получилось похоже.

- Сотрудники местной ЖКХ организации в поселке Лаголово продемонстрировали, что даже в тяжелой эпидемиологической обстановке можно оставаться веселыми и оптимистичными, - сообщает в соцсетях интернет-портал LOMOLENOBL.RU.

Большинство пользователей соцсетей восприняли видео с юмором и оценили настрой рабочих. Правда некоторые жители Ленобласти уверены, что в то время, когда во всем мире умирают десятки тысяч человек, показывать свою веселость – моветон. Но таких оказалось явное меньшинство.

- Подняли настроение. Красавчики, - пишут восторженные люди.

Коммунальщики из Ленобласти показали "Охотников за коронавирусом".Видео: vk.com/lomolenobl

ИСТОЧНИК KP.RU