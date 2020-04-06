2020-04-06T12:56:20+03:00
Общество

Суд закрыл цветочный магазин за работу во время карантина по коронавирусу

За нарушение режима самоизоляции, назначено приостановление работы на 30 суток
Петр КИБЕР
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Суд закрыл цветочный магазин, нарушивший режим самоизоляции.Суд закрыл цветочный магазин, нарушивший режим самоизоляции.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Петроградский районный суд Санкт-Петербурга закрыл цветочный магазин, который в нарушение правил работал во время режима самоизоляции. Теперь хозяева павильона не смогут открыть свою точку еще как минимум месяц.

- 30 марта в 16.00 на Большом пр. П.С. в районе дома №53 выявлены нарушения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, а именно - функционирование торгового павильона по реализации цветов, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Поскольку цветы на входят в перечень товаров первой необходимости, торговля ими является нарушением мер, принятых для нераспространения инфекции COVID-19, проще говоря, коронавируса.

Адвокат цветочников пояснил, что магазин были вынуждены открыть, чтобы распродать товар, ведь он не хранится долго. При этом вину торговцы признали. Суд учел все «за» и «против» и назначил наказание в виде приостановки деятельности сроком на 30 суток. То есть в первые майские праздники павильон работать точно не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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